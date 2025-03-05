İngiltere Başbakanı'ndan 'Afganistan ve Irak savaşları' değerlendirmesi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular Oturumu"nda konuştu.

Burada soruları yanıtlayan Starmer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İngiliz askerleri hedef aldığı iddia edilen açıklamalarına değindir.

"BU ASKERLER ÜLKEMİZ İÇİN SAVAŞTI VE ÖLDÜ"

Starmer, Afganistan'da 13 ve 18 yıl önce İngiliz askerlerinin öldüğü iki farklı olayı hatırlatarak, şöyle dedi:

Bu askerler ülkeleri için, ülkemiz için savaştı ve öldü. Afganistan ve Irak savaşları boyunca 642 İngiliz askeri, müttefiklerinin yanında savaşırken öldü. Birçoğu da yaralandı.

Starmer, İngiltere'nin müttefikleri için tarihi roller oynadığını belirterek, "Kendi ülkeleri ve müttefikleri için hayatını kaybedenleri unutmuyoruz." diye konuştu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE'NİN İFADELERİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir röportajında, "Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi Amerikalılara ekonomik avantajlar sağlamaktır. Bu, 30-40 yıldır savaşmamış sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." ifadelerini kullanmıştı.

Vance'ın bu ifadelerle İngiliz ve Fransız askerlerden bahsettiği iddia edilmişti.

UKRAYNA BARIŞI DEĞERLENDİRMESİ

Starmer, Ukrayna'da barışı korumak için oluşturulacak koalisyon ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini çekmesine yönelik soruları da yanıtladı.

İngiliz askerlerinin Rusya'yla doğrudan ya da dolaylı çatışmaya girebileceği riskinin hatırlatılması üzerine Starmer, Ukrayna'da bir barış sağlanması için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini vurguladı.

"ABD, İNGİLTERE, AVRUPA VE UKRAYNA BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Starmer, Ukrayna'da anlaşma olacaksa İngiltere ve AB'nin ABD'yle birlikte çalışması gerektiğine işaret ederek, "ABD, İngiltere, Avrupa ve Ukrayna birlikte çalışmalıyız. ABD veya Avrupa'dan birini seçemeyiz. Tarihte de yapmadık şimdi de yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a güvenilir bir müttefik olduğuna inanıp inanmadığına sorusuna Starmer, "ABD'yle istihbarat, savunma ve güvenlik konularında yakın çalışıyoruz. Yıllardır böyle. İç içe geçmiş haldeyiz ve tabii ki ABD güvenilir bir müttefik. Tek hedefimiz Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.