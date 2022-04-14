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    İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek

    İçişleri Bakanı Patel, göçmenlerin Ruanda'da hayatlarını yeniden inşa edeceğini söyledi. Patel, "Ruanda, mülteciler açısından çok benzersiz bir tarihe sahip" dedi.
    • 14.04.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:34
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    İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek

    İngiltere ile Ruanda, göçmenler konusunda el sıkıştı.

    Ruanda'nın başkenti Kigali'de "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

    Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile birlikte anlaşmaya imza atan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan göçmenleri Ruanda'ya yerleştireceklerini söyledi.

    "Hayatlarını yeniden inşa etmek için Ruanda'ya gönderilecekler"

    Patel, "dünyada bir ilk" olan Ruanda ile ortaklık sayesinde, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerden bazılarının "yerleştirilmek ve hayatlarını yeniden inşa etmek için Ruanda'ya gönderileceğini" dile getirdi.

    İngiliz iltica sisteminin baskı altında çöktüğünü kaydeden Patel, Ruanda'ya yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceğini belirtti.

    "Ruanda'nın kalkınmasına yatırım yapıyoruz"

    İngiltere'nin Ruanda'nın kalkınmasına ve "ülkedeki insanların hayatlarını iyileştirecek" bu adıma önemli bir yatırım yaptığını aktaran Patel, "Bu, küresel bir sorun. Birçok ülke (düzensiz göçün) zorlukları ve nedenlerini ele almak için mücadele ediyor, bunun tek veya basit bir çözümü yok." dedi.

    "Çok benzersiz bir tarihe sahipler"

    Patel, Ruanda'yı seçmeye nasıl karar verildiğine ilişkin bir soru üzerine, "Ruanda, mülteciler ve yeniden yerleşim açısından çok benzersiz bir tarihe sahip. Her şeyden önce, Ruanda, hukukun üstünlüğüne saygı duyan, güvenli bir ülke." diye konuştu.

    İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda ya gönderecek #1

    "Anlaşma, tek taraflı değil"

    Ruanda'ya gönderilenlerin beden ve ruh sağlığının sorumluluğunun kimde olacağı da sorulan Patel, bunun "her şeyden önce bir ortaklık" olduğunu belirterek "Tek taraflı bir anlaşma değil." ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre; Patel, Ruanda ile yaptıkları anlaşmanın, cinayet ve intihar gibi olayların görüldüğü Avustralya'daki benzer uygulamayla karşılaştırılamayacağını savunarak kendi ekiplerinin tesisler üzerinde çalıştığını kaydetti.

    120 milyon sterlinlik yatırım

    İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ortaklık kapsamında Londra yönetimi, Ruanda'nın ekonomik kalkınmasına ve büyümesine 120 milyon sterlinlik (2,3 milyar TL) yatırım yapacak, sığınma işlemleri, konaklama ve entegrasyon için de finansman desteği sunacak.

    Yeni plan kapsamında, İngiliz ordusu bugünden itibaren Sınır Gücü ile ortaklaşa olarak Manş Denizi'nde göçmen teknelerine müdahalede rol alacak. Bu adım, 50 milyon sterlinlik (959 milyon TL) yeni finansmanla desteklenerek yeni tekneler alınacak ve uzman askeri personel sağlanacak.

    İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda ya gönderecek #2

    5 yıllık destek paketi

    Sky News'e göre, mülteci başvurusu başarılı olanlara, Ruanda'da çalışma, yaşama, sağlık ve eğitim gibi tüm haklarının olduğu 5 yıllık bir destek paketi sağlanacak.

    Başvuruları kabul edilmeyenler ise yine göçmen statüsü alabilecek veya kendi ülkelerine ya da oturum hakkına sahip oldukları başka bir ülkeye gönderilebilecek.


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