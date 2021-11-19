İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan edecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi kanadını terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), birçok ülke tarafından terör örgütü ilan edildi.

İngiltere de Hamas'a yönelik çalışma yürüttü.

Ülke, Hamas'ı terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi kanadının da terör örgütü olarak ilan edileceğini duyurdu.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ, TERÖRLE MÜCADELEYE KARARLI"

Patel, sürecin tamamlanması için konuyu Parlamentoya taşıyacağını belirtti. Kararını Twitter'dan duyuran Patel, "Hamas, kapsamlı ve gelişmiş silahlara erişim ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere önemli bir terörizm kapasitesine sahip. İngiliz hükümeti, nerede olursa olsun aşırılıkçılarla ve terörle mücadele etmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.





ASKERİ KANADI DAHA ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Hamas'ın Gazze'yi kontrol eden askeri yapısı, İngiltere tarafından daha önce terör örgütü olarak kabul edilmişti. Ancak İçişleri Bakanı Patel'in açıklamasına göre Hamas'ın siyasi yapısı da dahil olmak üzere grubun tamamı İngiltere tarafından terör örgütü olarak ilan edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 2000 tarihli Terörizm Yasası gereğince İçişleri Bakanı, terörle ilgili olduğuna inandığı bir örgütü yasaklayabilme yetkisine sahip.

Yasaya göre yasaklanmış bir örgüte üye olmak, örgüte destek sağlamak veya insanları teşvik etmek, terör örgütünü desteklediğini belirten giysiler giymek ceza gerektiren suçlar olarak tanımlanıyor.

Ayrıca Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edilmesiyle beraber destekçileri 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Hamas; ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası güçler tarafından terör örgütü ilan edilmişti.