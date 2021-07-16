İngiltere: Hastaneye yatış sayıları, korkutucu seviyelere ulaşabilir

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Whitty, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi olan Chris Whitty, koronavirüsün ülkesindeki gidişatını değerlendirdi.

Whitty, ülkesinin koronavirüs salgınında henüz kritik safhayı atlatmadığına işaret ederek, halkın 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasına dikkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

"BAŞIMIZIN BELAYA GİREBİLECEĞİ GERÇEĞİNİ HAFİFE ALMAMALIYIZ"

Hastanelerde koronavirüs hasta sayısının her 3 haftada 2'ye katlandığını ve bu eğilimin devam ettiği takdirde "oldukça korkutucu sayılara" ulaşabileceğine dikkati çeken Whitty, şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırtıcı ve hızlı şekilde başımızın belaya girebileceği gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda henüz çığırından çıkmış değiliz. Aşı programı, ilaçlar ve daha birçok şey sayesinde çok daha iyi durumdayız."





OCAKTAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

İngiltere'de 14 Temmuz'da 42 bin 302 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle "ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna işaret ederek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.