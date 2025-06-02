İngiltere hükümeti tek kullanımlık e-sigaraları yasakladı

Haber Merkezi

Gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara kullanımı, çevreyi de tehdit eden boyuta ulaştı.

Bu gelişme karşısında İngiltere hükümeti, yeni bir karar aldı.

İngiltere’de bugünden itibaren tek kullanımlık elektronik sigaralar tamamen yasaklandı.

TEK KULLANIMLIK E-SİGARALARA YASAK

Yasak, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da da eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.

Bu kararla birlikte mağaza ve süpermarketlerde bu ürünlerin satışı ve stoklanması yasadışı hâle geldi.

Öte yandan, şarj edilebilen veya yeniden doldurulabilen e-sigaralar satılmaya devam edecek.

HEM ÇEVREYE HEM DE GENÇLERE ZARAR VERİYOR

Yetkililer, tek kullanımlık elektronik sigaraların hem çevre kirliliğine hem de gençler arasında kullanım artışına yol açtığını vurguluyor.

Haftada yaklaşık beş milyon tek kullanımlık e-sigaranın çöpe atıldığı belirtilirken, özellikle renkli ve küçük ambalajlarla sunulan bu ürünlerin gençleri hedef aldığı ifade ediliyor.

İLK İHLALDE 200 STERLİN CEZA

İngiltere ve Galler’de yasağa uymayan perakendecilere ilk ihlalde 200 sterlin para cezası kesilecek. Tekrar eden ihlallerde ise sınırsız para cezası ve hapis cezası gündeme gelecek.

Uzmanlar bu adımın önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, gençlerin elektronik sigaraya yönelmesini önlemek için daha kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor.

İLK OLARAK ÖNCEKİ HÜKÜMET DUYURDU

Söz konusu yasak ilk olarak bir önceki hükümet döneminde duyurulmuş ancak seçim öncesi yürürlüğe sokulmamıştı. Uygulama, yeni kurulan İşçi Partisi hükümeti tarafından devreye alındı. Böylece İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da tek kullanımlık e-sigaralar ortak bir kararla yasaklanmış oldu.

İngiltere’de e-sigara kullanımı son on yılda hızla artarken, halkın yüzde 9’u bu ürünleri kullanıyor. Bunların yaklaşık dörtte biri tek kullanımlık modelleri tercih ediyor. Yasalara göre 18 yaş altına satış yasak olmasına rağmen, özellikle gençler arasında yaygınlık dikkat çekiyor. Verilere göre 18-24 yaş arası her yedi gençten biri daha önce hiç sigara içmemiş olmasına rağmen e-sigara kullanıyor.