İngiltere, kaçak göçmenleri güney Avrupa’ya göndermeyi planlıyor

Yasa dışı yollar ile ülkeye geçiş yapan göçmenlere yönelik olarak İngiltere hükümetinin, göçmenleri Avrupa'nın güneyindeki ülkeye göndermeyi planladığı belirtildi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, yasa dışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenlere ilişkin açıklamasında, sorunun çözümü için, ‘uluslararası ortaklık ihtimallerine bakmanın doğru olduğunu’ söyledi.

Raab, İngiltere'ye kanal üzerinden göçmen girişlerini azaltmak için hükümetin ‘tüm meşru yollara’ baktığını belirterek İngiltere hükümetinin Arnavutluk'a göçmen gönderme konusundaki tutumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Raab, açıklamasında, "Ortaklarla bu uluslararası işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine bakmaya hazırız. Savaş bölgelerinden veya dünyanın fakir bölgelerinden İngiltere'ye insanları getirmeye çalışan suç çetelerinin teşvik edilmesi faktörünü nasıl azaltacağımıza uluslararası ortaklarla birlikte bakmak istiyoruz." dedi.

Yalnızca bu yıl 19 bin yasa dışı geçişin durdurulduğunu söyleyen Raab, İçişleri Bakanlığı'nın yasa dışı geçişleri ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü İngiltere ve Fransa arasındaki kanalı yasa dışı yollarla geçen 1.185 göçmenin İngiltere'ye ulaşmasıyla yeni bir günlük rekor sayıya ulaşıldı.

23 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN İNGİLTERE’YE ULAŞTI

Bu yıl toplamda 23 binden fazla göçmen, yasa dışı yollarla İngiltere'ye gelirken, 2020 yılında 8 bin 500 göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.

GÖÇMENLER 7 GÜN İÇİNDE AVRUPA'YA GÖNDERİLECEK

The Times'ın haberine göre, İngiliz bakanlar göçmenlerin İngiltere'ye vardıkları ilk 7 gün içinde Avrupa'ya gönderilmelerine yönelik bir anlaşma imzalamayı planlıyor.

Habere göre bakanlar, İngiliz sahillerine vardıktan sonra Avrupa'nın güneyindeki ülkeye göndermeyi planladığı göçmenlerin sığınma taleplerini değerlendirirken, oradaki ‘uzun süre bekleme sürecinin tehlikeli yolculuğa çıkma konusunda caydırıcı olacağını’ ileri sürdü.

SIĞINMA İŞLEMLERİ İÇİM MERKEZİ ÜSSÜN ARNAVUTLUK OLMASI FİKRİ

Haberde Arnavutluk'un, hükümetin sığınma işleme merkezi için üs olarak kullanmayı düşündüğü bir nokta olduğu belirtildi.

“BU GÜLÜNÇ FİKİR İNSANLIK DIŞI”

İşçi Partisi'nden bir Parlamento Bakanı Nick Thomas Symonds, "Bu gülünç fikir insanlık dışı, tamamen uygulanamaz ve çılgınca pahalı." dedi.

‘GÜVENLİK ARAYIŞINDA OLAN İNSANLAR İÇİN GADDARLIK’

Plan, Mülteci Konseyi tarafından kınanırken, konsey, İngiliz Bakanları ‘güvenlik arayışında olan insanlara karşı gaddarlık’ ile suçladı.