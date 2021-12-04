İngiltere: Koronavirüs aşısı, 5 yıl kilit önemde olacak

Omicron varyantının ardından İngiliz hükümetine uyarılarda bulunan bilim insanları, aşı ve bağışıklık konularına dikkat çekti.

Ülkeler koronavirüs salgınını kontrol altına almaya çalışırken, İngiltere'den yeni bir değerlendirme geldi.

İngiltere hükümetinin Bilim Kurulu, koronavirüsün gidişatına ve salgınla mücadeleye ilişkin görüşünü paylaştı.

AŞILAMA İÇİN 5 YIL AÇIKLAMASI

Açıklamada, "SARS-CoV-2, sağlık sistemi için tehdit olmayı sürdürecek ve en az önümüzdeki 5 yıl boyunca aşılamanın kilit önemde olduğu aktif yönetim gerektirecektir." denildi.

Kurul, virüsün daha az tehlikeli hale gelmesinin ne kadar süreceğini değerlendirirken, birçok faktörün dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

"ENDEMİYE DÖNÜŞMESİ UZUN ZAMAN ALACAK"

Pandemiden endemiye giden yolun bağışıklığa ve aşılamaya bağlı olacağı kaydedildi. "Koronavirüsün endemik durumuna oturması uzun zaman alacak." ifadesi kullanıldı.

İNGİLTERE'DE OMICRON VAKALARI

Londra yönetimine uyarı, ülkede Omicron varyantı kaynaklı 75 vakanın daha doğrulandığı bir dönemde yapıldı.

Mirror'ın haberine göre, son vakalarla birlikte İngiltere'deki toplam sayı 104'e çıkarken, Birleşik Krallık için bu sayı 134'e yükseldi.