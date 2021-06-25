İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini danışmanıyla aldattı

İngiliz Bakan Matt Hancock, 15 yıllık eşini danışmanıyla aldattı. Görüntüler İngiliz medyasına bomba gibi düştü.

İngiltere'nin gündeminde büyük bir skandal var.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yasak aşkı kameralara yansıdı.

15 YILLIK EŞİNE İHANET

Hancock'un 15 yıllık eşini, evli olan danışmanıyla aldattığı görüntüler, İngiliz medyasında geniş yer buldu.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜ

Bakan Hancock'un danışmanı Gina Coladangelo ile dudak dudağa olduğu olan görüntüleri üzerine henüz bir açıklama gelmedi.

ÜNİVERİSTEDEN TANIŞIYORLAR

Hancock'un, evli ve 3 çocuk annesi olan danışmanı Gina Coladangelo ile Oxford Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanıştığı ortaya çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'ye karşı katı politikalar uygulayan bir isim.

Hancock, aşılamada büyük başarılar yakalayan Türkiye'ye hala kırmızı listede tutarak turizme büyük darbe vuruyor.