İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronaya yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı hafif geçiren Javid, aşılarını olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"AŞILARIMI OLDUM, HAFİF GEÇİRİYORUM"

Sabah saatlerinde test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Javid, "PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif." açıklamasını yaptı.

Bakan Javid, henüz aşılarını yaptırmayanlara, aşı olmaları çağrısında da bulundu.

GÜNLÜK VAKADA REKOR: 52 BİN 870

İngiltere'de dün 51 bin 870 vakanın tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede vakaların oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı. İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde oldukça korkutucu seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.