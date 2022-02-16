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    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmeli

    Savunma Bakanı Wallace, Rusya'nın bazı güçlerinin üslerine geri döndüğü iddiasına rağmen ayağını hala gazdan çekmediğini söyledi.
    • AA
    • 16.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 16:29
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    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmeli

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

    Wallace burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın sözleri ile değil eylemleriyle değerlendirileceğini ve geri çekilme kanıtı görmediklerini belirtti.

    “MESELE ÖNEMLİ MİKTARDAKİ GÜCÜN VARLIĞIYDI”

    Wallace, ABD istihbarat raporlarında işgalin 16 Şubat'ta başlayacağının öne sürüldüğünün hatırlatılması üzerine, kendisinin hiçbir zaman bir tarih vermediğini ifade ederek, "Çünkü gördüğüm tüm istihbaratlarda mesele tarihler değil, mesele önemli miktardaki gücün varlığıydı." diye konuştu.

    ‘RUSYA HAREKETE GEÇERSE UKRAYNA’YI EZER’

    Rusların ayağını gazdan çekmediğini belirten Wallace, NATO'nun gerilimi azaltmak için çalışacağını ancak Rusya'nın harekete geçirmesi durumunda Ukrayna'yı ezecek gücü olduğunu söyledi.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmeli #1

    İngiliz Bakan, bu nedenle birliklerin geri çekilmesi suretiyle gerilimi net şekilde azaltmaları ve aynı zamanda Rusya ile müzakere yapmaları gerekeceğini dile getirdi.

    Karada hem Belarus hem de Ukrayna sınırında 130 binden fazla Rus askeri olduğunu aktaran Wallace, denizde de çıkarma, savaş ve füze gemileri bulunduğunu, bunun da Ukrayna açısından çok büyük bir hazır birlik kuvveti tarafından kuşatılma anlamına geldiğini kaydetti.


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