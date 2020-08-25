İngiltere tanklarından vazgeçmeye hazırlanıyor

Times gazetesi'nde çıkan habere göre, geçen yıl eski olduğuna karar verilen "Challenger 2" tank ı ve " Warrior" piyade savaş aracının modernizasyon maliyetinin yüksek olması nedeniyle, İngiltere hükümeti tüm tankları hurdaya çıkarma olasılığını değerlendiriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın görüşüne göre, savaşın değişen doğası büyük yatırımları siber silahlara, uzaya ve diğer ileri teknolojilere yönlendirmeyi gerektiriyor.

Haberde, tanklardan vazgeçme olasılığının, hükümetin kasım ayına kadar tamamlaması gerektiği dış politika, savunma ve güvenlik konularıyla ilgili raporun bir parçası olduğu kaydedildi.

NATO PARTNERLERİNDEN GÖRÜŞ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Times, Challenger 2 tankını modernize etme veya Almanya’dan Leopard 2 satın alma ihtimalinin devam etmesine rağmen İngiltere’nin, ağır zırhlı araçlardan vazgeçme teklifiyle ilgili NATO partnerlerinin görüşünü almaya çalıştığını yazdı.

İngiltere'nin ayrıca NATO’ya askeri katkısını da gözden geçirme niyetinde olduğu ifade edildi.

Yeni teklife göre, İngiltere savaş uçakları alanında liderlik üzerinde yoğunlaşacak ve müttefiklerine 50 adet Apache helikopterinin yanı sıra, ağır yakıt ikmal helikopterler ile keşif helikopterlerini teklif edecek.