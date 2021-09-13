İngiltere'de 12-15 yaş arasına tek doz koronavirüs aşısı tavsiyesi

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Whitty, salgının eğitime olası etkileri nedeniyle aşı kararını aldıklarını söyledi. Aşı için ebeveynlerin onayına başvurulacak.

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında belirli yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılması önerildi.

Ülkede dört başsağlık görevlisi, aşılamanın okullarda koronavirüsün yayılımını azaltmaya yardımcı olacağı gerekçesiyle 12 ila 15 yaşındaki çocuklara tek doz aşının uygulanabileceğini söyledi.

12-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA AŞI HAZIRLIĞI

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin söz konusu tavsiyeye ilişkin kararını yakında açıklayacağını belirtti.

Hükümetin, başsağlık görevlileri tarafından alınan tavsiyeye uyması bekleniyor.

"TEK DOZ PFIZER-BIONTECH AŞISI SUNULACAK"

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşma ve eğitime ne gibi etkileri olacağını düşündükten sonra söz konusu aşı kararına vardıklarını söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Jonathan Van-Tam da 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının teklif edileceğini ve kullanıma sunmanın "mümkün olan en kısa sürede" başlaması gerektiğini belirtti.

VAKALAR ARTABİLİR ENDİŞESİ

Söz konusu tavsiye kararı, okullar aracılığıyla verilmesi beklenen aşı için yaklaşık 3 milyon çocuğun uygun olabileceği anlamına geliyor.

Kısa süre önce yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı ülkede, koronavirüs vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor.

EBEVEYNLERİN ONAYI ALINACAK

Sağlık Bakanı Sajid Javid, 8 Eylül'de 12-15 yaşındakilere aşı yapılması kararına ilişkin açıklamasında, aşı öncesi çocuklar için ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocuğun ailesine rağmen aşı olabileceğini ifade etmişti.

İngiltere'de dün 29 bin 173 yeni koronavirüs vaka sayısı ile virüs nedeniyle 56 ölüm bildirilmişti.