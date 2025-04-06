İngiltere'de 12 yaşında anne oldu

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Tressa Middleton, dünyanın en genç annelerinden biri olarak tanınan bir isim.

2006 yılında, henüz 12 yaşında İngiltere’nin en genç annesi unvanını alarak tarihe geçti.

AĞABEYİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI

İskoçya’nın Bathgate kentinde, zorlu bir çocukluk geçiren Tressa, yoksulluk ve ihmalin gölgesinde büyüdü.

Dört yaşında bakıma alındı, ancak annesinin kaotik dünyasına geri döndüğünde, yedi yaşından itibaren abisi Jason tarafından istismara uğradı.

12 YAŞINDA AĞABEYİNİN BEBEĞİNİ DOĞURDU

11 yaşında abisinin tecavüzü sonucu hamile kalan Tressa, bu sırrı yıllarca sakladı.

Doğurduğu kızı Toni, iki yıl sonra sosyal hizmetler tarafından alındı ve evlatlık verildi.

HİKYESİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞTI

Bu süreçte depresyon ve bağımlılıkla mücadele eden Tressa, 14 yaşında gerçeği açıklayınca abisi hapse mahkum edildi.

Zamanla hayatını toparlayan Tressa, yaşadığı travmayı “Tressa: 12 Yaşındaki Anne - Gerçek Hikâyem” adlı kitabında paylaştı.

MENTORLUK YAPIYOR

Şimdilerde yazar olarak çocuk eğitimi ve genç annelik üzerine çalışıyor, sosyal medya üzerinden hikayesini genç kızlarla paylaşarak onlara destek oluyor.

Partneri Darren ile üç kız çocuğu daha dünyaya getiren Tressa, geçmişini umuda dönüştürerek diğer genç annelere ilham veriyor.