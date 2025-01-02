İngiltere'de 52 yıl önce kaybolan kadın bulundu

Haber Merkezi

İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri 52 yıl sonra çözüldü.

16 yaşındayken Coventry'de kaybolan Sheila Fox, yapılan yeni bir polis çağrısı sonrası sağ ve iyi durumda bulundu.

Şu anda 68 yaşında olan Sheila Fox, 1972 yılında Coventry'de kaybolmuştu.

52 YIL ÖNCE KAYBOLDU: GERİYE TEK BİR FOTOĞRAFI KALDI

O dönemde Batı Midlands polisi, Fox’un ailesiyle yaşadığını ve bir erkekle ilişki içinde olabileceğini belirterek, genç kızın bölgeden ayrılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyordu.

Pazar günü Batı Midlands polisi, yıllar sonra Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yaptı.

Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde paylaşan polis, kısa sürede halktan bilgi aldı.

HALKIN YARDIMIYLA BULUNDU

İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığına göre çarşamba günü yapılan açıklamada, Sheila Fox’un hayatta olduğu ve iyi durumda bulunduğu duyuruldu.

Polis sözcüsü, “West Midlands polisinin en uzun süredir devam eden kayıp kişi soruşturmalarından birinin sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde açıklama yaptı.