İngiltere'de 9,3 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya

AA

İngiliz Trussell Vakfı, "Açlık ve Yoksulluğun Maliyeti" başlıklı raporu yayınladı.

Buna göre, ülkede açlıkla karşı karşıya olanların sayısı son 5 yılda 1 milyon, 20 yılda 2,5 milyondan fazla arttı.

İngiliz hayır kurumu Trussell Vakfı, İngiltere'de 9,3 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunun yaklaşık 3 milyonunu çocukların oluşturduğunu açıkladı.

GELİRİ AÇLIK SINIRININ YÜZDE 25 ALTINDA KALANLAR

"Açlık ve Yoksulluğun Maliyeti" başlıklı rapor, geliri ülkedeki açlık sınırının yüzde 25 daha altında olanların sayısının son 5 yılda 1 milyon kişi arttığını ortaya koydu.

"HER 7 KİŞİDEN 1'İ YOKSUL"

Ülkede 9,3 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedilen raporda, bunun yetişkinlerde her 7 kişiden 1'ine, çocuklarda ise her 5 çocuktan 1'ine denk geldiği ifade edildi.

SAYININ HER YIL ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de 20 yıl önce açlık riskiyle karşı karşıya olanların sayısının yaklaşık 6,7 milyon olduğu hatırlatılan raporda, gelecek yıl bu sayının 425 bin kişi daha artacağı öngörüsü paylaşıldı.

YOKSULLUKTA RİSKLİ BİREYLER

Hemen harekete geçilmezse açlık yaşayacak çocuk sayısında oranın gelecek yıl yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkacağı uyarısı yapılan raporda, 2024'te engellilerde bu oranın yüzde 53, tek bir ebeveyni bulunan ailelerde yüzde 32 olduğu belirtildi.

SİYAHİ AİLELERDE YOKSULLUK ORANI DAHA FAZLA

En riskli yaş grubunun yüzde 24 ile 0-4 yaş arası çocuklar olduğu vurgulanan raporda, siyahi ailelerde açlık oranının yüzde 28, beyaz ailelerde ise yüzde 11 olduğuna işaret edildi.

BİR YANDAN DA SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR

Raporda, sosyal yardımlardaki artış ve kapsamdaki genişlemeyle 1,9 milyon kişinin gelecek yıl açlık riskinden kurtulacağı belirtildi.

Bu sayının yaklaşık 600 bininin çocuklardan oluşacağı ifade edilen raporda, hükümetin gıda bankalarına bağlılığı sona erdirme vaadi hatırlatıldı.

SOSYAL YARDIM SİSTEMİ ARAYIŞI

Raporda, bunun için sosyal yardım sisteminde ele alınması gereken sorunlara işaret edildi.