İngiltere'de ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli paket' alarmı

DHA
'Şüpheli paket' ihbarı, İngiltere'nin başkenti Londra'yı alarma geçirdi...
ABD Büyükelçiliği önünde ‘şüpheli paket’ ihbarının alınması sonrası polis, bölgenin kapatıldığını duyurdu.
BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yerel yetkililer Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli bir paketi araştırıyor. Met Polisi olay yerinde bulunmaktadır ve tedbir amacıyla Ponton Yolu'nu kapatmıştır. Mevcut olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız.
Ayrıca, İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) incelemelerin sürdüğünü, kontrollü bir patlama gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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