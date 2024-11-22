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İngiltere'de ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli paket' alarmı

İngiltere'de ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli paket' alarmı 'Şüpheli paket' ihbarı sonrası harekete geçen İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) yaptığı açıklamada, incelemelerin sürdüğünü ve kontrollü bir patlamanın gerçekleştirildiğini bildirdi.