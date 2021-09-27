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    İngiltere'de akaryakıt sorununa 'ordu' çözümü

    Ülkede yeterli sayıda nakliye sürücüsü olmaması üzerine ortaya çıkan kriz üzerine ordunun devreye sokulması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 11:57
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    İngiltere'de akaryakıt sorununa 'ordu' çözümü

    İngiltere'de akaryakıt krizi...

    Avrupalı işçilerin Brexit sonrası ülkelerine dönmesiyle ülkede 'nakliyeci' açığı oluştu.

    Bunun üzerine birçok bölgedeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, araç sahipleri benzin almak için birbirleriyle yarışmaya başladı.

    Yaşanan olaylar üzerine Başbakan Boris Johnson, çözüm için bakanlarla toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

    ACİL DURUM PLANLARI GÖRÜŞÜLECEK

    Bugün düzenlenecek görüşmede acil durum planları ele alınacak.

    ORDU MÜDAHALESİ GÜNDEMDE

    Guardian gazetesinin haberine göre, planlar arasında askerin benzin tedariki için devreye girmesi yer alıyor. Bu plan ise 'Escalin Operasyonu' olarak adlandırılıyor.

    İngiltere de akaryakıt sorununa ordu çözümü #1

    'GEREKTİĞİNDE ALIN' ÇAĞRISI

    Kriz büyürken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçtiğimiz günlerde sürücüleri "yalnızca gerektiğinde" yakıt almaları konusunda uyarmıştı.

    Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Kuyruklarda bekleyen İngilizler benzin alabilmek için kavga etmeye başlamıştı.

    İngiltere'de benzin kuyruğunda kavgalar başladı

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