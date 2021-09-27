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- İngiltere'de akaryakıt sorununa 'ordu' çözümü
İngiltere'de akaryakıt sorununa 'ordu' çözümü
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 11:02
- Güncelleme : 27.09.2021 - 11:57
İngiltere'de akaryakıt krizi...
Avrupalı işçilerin Brexit sonrası ülkelerine dönmesiyle ülkede 'nakliyeci' açığı oluştu.
Bunun üzerine birçok bölgedeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, araç sahipleri benzin almak için birbirleriyle yarışmaya başladı.
Yaşanan olaylar üzerine Başbakan Boris Johnson, çözüm için bakanlarla toplantı gerçekleştirme kararı aldı.
ACİL DURUM PLANLARI GÖRÜŞÜLECEK
Bugün düzenlenecek görüşmede acil durum planları ele alınacak.
ORDU MÜDAHALESİ GÜNDEMDE
Guardian gazetesinin haberine göre, planlar arasında askerin benzin tedariki için devreye girmesi yer alıyor. Bu plan ise 'Escalin Operasyonu' olarak adlandırılıyor.
'GEREKTİĞİNDE ALIN' ÇAĞRISI
Kriz büyürken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçtiğimiz günlerde sürücüleri "yalnızca gerektiğinde" yakıt almaları konusunda uyarmıştı.
Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Kuyruklarda bekleyen İngilizler benzin alabilmek için kavga etmeye başlamıştı.