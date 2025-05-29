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Haber Merkezi

İngiltere'nin Shrewsbury kentinde yaşayan 94 yaşındaki bir hasta, bahçesinde kalp krizi geçirdi.

Yaşlı kadının ailesi durumu acil durum ekiplerine bildirdi.

Eve, paramedik Mark Titley öncülüğünde bir ambulans gönderildi.

4 kişilik ekibin tüm çabalarına rağmen yaşlı kadın hayatını kaybederken Titley, bir belge alması gerektiğini söyleyerek tekrar eve girdi.

EVİ SOYDU

Eve giren görevli, içeride biraz gezindikten sonra masa üzerindeki plastik para kutusunu boşalttı.

Kutudaki tüm paraları önce sayan ardından da cebine attığı görülen Titley, varlığını fark etmediği kameraya yakalandı.

KAMERAYI GÖRÜNCE PARAYI YERİNE KOYDU

Hırsızlık yaptıktan sonra etrafına bakan Titley, kamerayı fark edince parayı aceleyle yerine koydu.

Ölen kadının oğlu Mike Drage, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polise bildirdi.

SADECE PARA CEZASI ALDI

Gözaltına alınan sağlıkçı, suçunu inkar ederek parayı güvenlik için aldığını ve aileye teslim edeceğini söyledi.

Daha sonra hırsızlığı kabul eden Titley'e verilen 18 aylık hapis cezası, 120 saat toplum hizmeti ve 717 pound para cezasına çevrildi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UTANDIRDI"

"Bu adam sadece kendini değil, tüm sağlık çalışanlarını utandırdı. İnsanlığı rezil etti" diye konuşan Drage, verilen cezayı yetersiz buldu.

Drage, "120 saat toplum hizmeti bunun için yeterli mi? Mahkemenin kararını yeniden değerlendirmesini isteyeceğim." dedi.