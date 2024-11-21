İngiltere'de beslediği köpeği tarafından öldürüldü

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İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı.

33 yaşındaki Kelly Reilly, evinde epilepsi nöbeti geçirdi.

Reilly epilepsi nöbeti geçirdiği sırada, bir anda beslediği köpeğin saldırısına uğradı.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRİRKEN KÖPEĞİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Reilly, Amerikan bulldogu Mendoza tarafından baş ve boğazından ciddi şekilde yaralanarak ağır yaralar aldı.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Reilly'nin kız kardeşi Kirsty Reilly, yaşanan vahşetin ardından konuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Reilly'nin kardeşi, Kelly'nin köpeği Mendoza'yı 'bebeği gibi sevdiğini' belirtti ve köpeğin önceki yıllarda agresif bir davranış göstermediğini de söyledi.

Öte yandan Coventry Koroner Mahkemesi, Reilly'nin ölümünü kazayla meydana gelen bir olay olarak değerlendirdi.