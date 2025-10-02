İngiltere'de bir sinagogun yakınlarında bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Manchester kentinde korku dolu anlar..

Bölgede bulunan bir sinagogun yakınlarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

Greater Manchester Polisinden yapılan açıklamada, kentteki Heaton Park Sinagogu'nun dışında bir kişinin, aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdüğü ifade edildi.

BIÇAKLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Ardından o noktada bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, silahlı polislerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

POLİS SALDIRGANA ATEŞLE MÜDAHALE ETTİ

Bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, polisin bir kişiye ateş ederek müdahalede bulunduğu ifade edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vurulan şahsın bıçaklı saldırgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aracın çarpması veya bıçaklı saldırı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

SALDIRI YAHUDİ DİNİ BAYRAMINDA YAŞANDI

Saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

BAŞBAKAN, 'ACİL DURUM TOPLANTISI' İÇİN KOPENHAG ZİRVESİ'NDEN AYRILDI

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı.