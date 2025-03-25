İngiltere'de duş alırken yaptığı ani hareket felç bıraktı

Haber Merkezi

İngiltere'nin Brighton şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Mim Goldsmith, duş aldığı sırada korkunç bir kaza geçirdi.

Saçlarını yıkadığı sırada küçüklüğünden kalan ameliyat izlerine dokunan Mim, aniden vücudunda bir şok dalgası hissetti.

Kısa süre sonra belden aşağısını hissedemeyen genç kadın, şiddetli sırt ağrıları nedeniyle yatağına sürünerek gitmek zorunda kaldı.

FELÇ OLDU

Genç kızın ailesi durumu fark ederek hastaneye başvurdu.

The Mirror'da yer alan habere göre; yapılan sağlık taramalarında, eski sakatlığının yeniden nüksettiği ve genç kızın kısmi felç geçirdiği anlaşıldı.

Mim'de, Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk (FND) geliştiği ortaya çıktı.

ART ARDA NÖBET GEÇİRİYOR

FND; uzuv zayıflığı, felç ve nöbetlere yol açabilen bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor ve Mim, yaşadığı bu sağlık sorunu nedeniyle yatağa bağımlı kalıp, günde beş nöbet geçirmeye başladı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLI YAŞIYOR

Ancak doktorlar, onun bir bakımevine yerleşmesi gerektiğini söylese de Mim pes etmedi.

Kendi araştırmalarını yaparak farklı tedavi yöntemlerini denemeye başlayan genç kadın, şu an bir tekerlekli sandalye yardımıyla günlük yaşamına devam edebiliyor.