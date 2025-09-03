İngiltere'de enerji içecekleri 16 yaş altına yasaklandı

İngiltere'de dikkat çeken yasak kararı...

Red Bull, Monster, Relentless ve Prime gibi içecekleri kapsayan yasağa göre, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ürünlerin 16 yaş altına satışı artık yasal olmayacak.

KOLALAR KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Coca-Cola, Pepsi, çay ve kahve gibi daha düşük kafeinli içecekler ise kapsam dışında bırakıldı.

"DİŞLERE ZARAR VERİP OBEZİTEYİ ARTIRIYOR"

Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Çocukların her gün çift espressoya eş değer kafein tüketmesi kabul edilemez. Bu içecekler masum görünse de uyku düzenini, konsantrasyonu ve sağlığı bozuyor, şekerli olanlar ise dişlere zarar verip obeziteyi artırıyor." dedi.

ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Resmî verilere göre, İngiltere’de yaklaşık 100 bin çocuk, her gün en az bir yüksek kafeinli enerji içeceği tüketiyor.

Uzmanlar, bu içeceklerin uyku sorunları, kaygı artışı, dikkat dağınıklığı ve okul başarısında düşüşe yol açtığını belirtiyor.

Ayrıca yüksek şeker oranı obezite ve diş çürümesi riskini artırıyor.

Obezite Sağlık İttifakı Direktörü Katharine Jenner, yasağı 'çocukların fiziksel, ruhsal ve diş sağlığı için kanıta dayalı mantıklı bir adım' diye nitelendirdi.

Action on Sugar’dan Dr. Kawther Hashem ise 'Bu içecekler gereksiz ve zararlı, yasak çocukları korumak için şart.' ifadelerini kullandı.

MARKETLER ÖNCEDEN SINIRLAMA GETİRMİŞTİ

Büyük süpermarket zincirleri Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons ve Waitrose, çocuklara enerji içeceği satışını daha önce durdurmuştu. Ancak hükümet, küçük bakkal ve büfelerde satışların sürdüğünü vurguladı.

Yeni düzenlemenin, 12 haftalık bir istişare süreci sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasağın ardından okullarda ve otomatlarda da satışın engellenmesi planlanıyor.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA

İngiliz Meşrubat Derneği Genel Direktörü Gavin Partington, üreticilerin ürünlerini 16 yaş altına pazarlamadığını savunarak, sektörün uzun süredir kendi iç tüzüğüyle düzenleme yaptığını hatırlattı.

Uzmanlara göre yasağın kapsamlı uygulanması, çocukların sağlığını korumada kritik rol oynayacak.