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Haber Merkezi

2005 yılında Endonezya'dan İngiltere'ye öğrenci olarak gelen Reynhard Sinaga, İngiltere tarihinin en mide bulandırıcı olaylarının başrolü oldu.

Manchester'daki evinde on yıldan fazla süre boyunca, ev arkadaşı olduğu erkekleri uyuşturarak tecavüz eden Sinaga, 2017 yılında bir mağdurun saldırı sırasında uyanması sonucu yakalandı.

159 KİŞİYE TECAVÜZ ETTİ

Şikayet sonrası Sinaga hakkında soruşturma başlatıldı ve saldırıları ortaya çıktı.

136'sı çocuk olmak üzere 159 kişiye tecavüz ettiği ve bazılarının kayıtlarını telefonunda tuttuğu tespit edilen Sinaga, HMP Wakefield hapishanesine gönderildi.

Telefonunda binlerce saatlik tecavüz videoları bulunan Sinaga, hapishanede de tecavüzlerine devam etti.

GARDİYANLAR SALDIRDI

Sinaga'nın, çocuk katili tecavüzcü Wilbert Dyce'a da tecavüz etmesi ve hapishanede rahat tavırlar takınması gardiyanların dikkatini çekti.

Ona bir ders vermek isteyen gardiyanlar saldırı planladı.

Yatağında uygunsuz hareketler sergileyen Sinaga, gardiyanlar tarafından şiddetli bir saldırıya uğradı.

Bir kaynak The Sun'a, "Sinaga kibirli ve evrensel olarak nefret ediliyor. Sapkın suçları nedeniyle hapishanede açık bir hedef. Son derece ciddi bir zarar almasına saniyeler kalmıştı. Tehlikedeydi." ifadeleriyle olayı özetledi.

Sinaga'nın saldırı sonrası yaralandığı bildirildi.