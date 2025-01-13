İngiltere'de kaybolan Türk'ün cesedi çöplükte bulundu

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Yabancı topraklarda kaybolan bir Türk vatandaşının gizemli kayıbı, cinayet skandalına dönüştü.

19 Kasım günü erken saatlerde Essex’in Chelmsford şehrinde The Globe adlı bir barda görülen Cumali Turhan, o günden sonra gözden kayboldu

İki aydan beri hakkında en ufak bi bilgiye ulaşılamayan Turhan'dan acı haber geldi.



CESEDİ ÇÖPLÜKTE BULUNDU

Cumali Turhan’ın cansız bedeni, bir çöp sahasında bulundu.

Turhan’ı öldürdüğü tahmin edilen Ceyhan Dinler isimli kişi ise hala aranıyor.

FİRARİ KATİL TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ OLABİLİR

Metro UK'de yer alan habere göre emniyet güçleri, İngiltere’nin Chelmsford bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Ceyhan Dinler’in cinayetin işlendiği gün Stansted Havaalanı üzerinden ülkeyi terk ettiğini tahmin ederken, Türkiye’ye kaçtığı iddia edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

"AİLESİYLE İLETİŞİMDEYDİK"

Emniyet yetkilisi Louise Metcalfe, Essex bölgesinde 45 gün boyunca sürdürülen arama çalışmaları ve olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi ve ekledi:

Bu zor süreç boyunca Cumali'nin ailesiyle düzenli olarak iletişim halindeydik. Bu haberi kabullenmeleri biraz zaman alacağı için uzman yetkililer tarafından desteklenmeye devam edecekler.

1 GÖZALTI

Polis, Cumali Turhan’ın The Globe adlı bardan çıktıktan sonra daha sonra Duke Caddesi'ndeki Barista adlı bar ve restorana gitmiş olabileceğini, ancak güvenlik kameralarının mekandan ayrıldığını göstermediğini de söyledi.

44 yaşındaki Ciprian Ilie ise “suçluya cinayette yardım etme” ile “cesedin yasal ve düzgün bir şekilde gömülmesini engelleme” suçlamalarından gözaltında tutuluyor.

Suçlamaları reddedilen Ciprian İllie’nin bir sonraki duruşması 15 Eylül’de gerçekleşecek.