İngiltere'de kızını öldüren baba hapishanede saldırıya uğradı

Haber Merkezi

İngiltere'de 10 Ağustos 2023 tarihinde vücudunda ütü izleri, omurgasında kırıklar, çürükler ve ısırık izleri ile bulunan 10 yaşındaki Sara Sharif'in cinayetini, Pakistan'a kaçan babası itiraf etmişti.

Küçük kızın yaşamını yitirmeden önce boğulduğunun da raporlanmasıyla, baba ve üvey anne gözaltına alınmıştı.

"Niyetim öldürmek değildi, ama fazla dövdüm." diyen baba Urfan Sharif, İngiltere'ye getirilerek hapse atılmıştı.

SALDIRIYA UĞRADI

Güney Londra'daki HMP Belmarsh hapishanesine atılan istismarcı baba, hapishanede saldırıya uğradı.

The Sun'ın haberine göre, cinayetten hüküm giyen iki kişi, Urfan'ın kızına uyguladığı şiddetin detaylarına erişti.

Babaya kin besleyen katiller, ona saldırmaya karar verdi.

KONSERVE KAPAĞI İLE DİLİMLEDİ

Steve Sansom isimli hükümlü, yanındaki diğer hükümlünün yardımıyla Urfan'ı bir hapishane hücresine tıktı.

Sansom burada, istismarcı babayı ton balığı konservesi kapağıyla vahşice yaraladı.

Vücudu neredeyse dilim dilim hale gelen Urfan, hücrede ağır yaralı halde bulundu.

TEDAVİ ALTINDA

Hapishanenin hastane bölümüne sevk edilen Urfan, tedavi altına alındı.

Bilinci yavaş yavaş yerine gelen şahsın, cezaevi kanadına geri dönmekten korktuğu ve hapishanedeki Müslüman çetelerle kendini koruma altına aldırmak için yakınlaştığı öğrenildi.