İngiltere'de koronavirüs nedeniyle market rafları boşaltıldı

Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı İngiltere'de paniğe kapılan halk, soluğu marketlerde aldı.

Avrupa'da koronavirüs salgını kaynaklı en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı, ağustos ayından itibaren yeniden yükselişe geçti.

Ülkede geçtiğimiz günlerde vaka sayısı 4 bin 422'ye çıkarken, 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Salgının yayılmasını önlemede dönüm noktasındayız. Bir seçimle karşı karşıyayız. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız." dedi.

İKİNCİ KARANTİNA GELECEK ENDİŞESİ

Hancock'un açıklamasından sonra İngiliz vatandaşlar, ülkede marketlere akın etti. İngiltere'de uygulanan ilk karantina döneminde yaşananlara benzer görüntüler ortaya çıktı.

Daily Mail'in aktardığına göre, yeni karantina söylentileri nedeniyle panik yapan bazı insanlar, marketlerin raflarını boşalttı. Tuvalet kağıdı, un ve dondurulmuş ürünler dahil olmak üzere birçok ürün kısa sürede tükendi.

MARKETLER YOĞUN TALEBE HAZIR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı müşteriler, gördükleri manzara karşısında şok yaşadıklarını dile getirdi. Yaşananlar için "tam bir delilik" yorumu yapıldı.

Konuyla ilgili yetkililer, bazı insanların marketler açık olmasına rağmen paniğe kapılarak alışveriş yaptığını söyledi. Marketler ise altı ay öncesine göre yoğun talebe daha hazır olduklarını kaydetti.

Bazı marketler zinciri, internet üzerinden haftalık sipariş kapasitelerini 600 binden 1.5 milyona çıkardığını duyurdu.

10 BİN STERLİN PARA CEZASI

Öte yandan Boris Johnson hükümeti, karantinada olmaları gereken kişilerin, kuralları art arda çiğnemeleri halinde 10 bin sterlin para cezasıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS TABLOSU

Toplam vaka sayısının 395 bine yaklaştığı ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de market rafları koronavirüs nedeniyle boşaltıldı ViDEO