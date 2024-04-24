İngiltere'de Kraliyet atları eğitimden kaçtı Başkent Londra'da eğitim sırasında binicilerini fırlatarak kaçan Kraliyet atları sokakları birbirine kattı. Olay sırasında meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İngiltere sokaklarında firari at şoku..

Londra'da Kraliyet Süvari Alayı’na ait 5 at, Belgravia bölgesinde günlük eğitimleri sırasında binicilerini fırlatarak kaçtı.

Cadde ve sokaklarda hızla koşan atlar, paniğe yol açtı.

Araca ve otobüse çarptılar

Atlardan biri Buckingham Palace Caddesi’ndeki bir araca çarptı, başka bir atın da bir tur otobüsüne çarptığı belirtildi. Görgü tanıkları, bir atın kanlar içinde olduğunu ifade etti.

4 kişi yaralandı, atlar veterinere götürüldü

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çevredekilerin de yardımıyla bir süre sonra yakalanan atlar, veterinere götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)