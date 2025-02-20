İngiltere'de mahkumla ilişkisi ortaya çıkan gardiyan hapis cezası aldı

Haber Merkezi

Dünya basınına zaman zaman hapishanedeki suçlularla yakın ilişkilerde olan gardiyanların haberleri yansıyor.

İşte onlardan biri de İngiltere'de yaşandı.

29 yaşındaki Toni Cole'un, Northamptonshire'daki HMP Five Wells Cezaevi'nde çalışırken bir mahkumla samimi ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

MAHKUMA 4 BİN 369 KEZ MEKTUP GÖNDERDİ

Mahkeme tutanaklarında Cole’un mahkuma 4 bin 369 kez mektup gönderdiği, 18 kez görüntülü görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin “cinsel içerikli veya flörtöz” olduğu ifade edildi.

Cole’un; mahkumu öptüğü, kucağına oturduğu ve hücre aramalarını önceden haber vermek için anlaşma yaptığı kaydedildi.

The Sun'ın haberine göre Northampton Kraliyet Mahkemesi, Toni Cole’u “kamu görevinde usulsüzlük” ile suçlayarak bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Öte yandan Cole, Northamptonshire şehrindeki hapishanede aynı suçtan yargılanan ikinci kadın cezaevi görevlisi oldu.

31 yaşındaki stajyer gardiyan Rachel Stanton, geçen yaz mahkûmlardan biriyle yaşadığı gizli ilişki nedeniyle ertelenmiş hapis cezası almıştı.