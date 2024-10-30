İngiltere'de maymun çiçeğinin yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü varyant değiştirdi..

Yeni varyant "klad 1b" İngiltere'de ilk kez ortaya çıktı.

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

HASTA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital

'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

YAKIN TEMASTA BULUNAN KİŞİLER TAKİP EDİLİYOR

Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.