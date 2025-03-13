İngiltere'de mirasını garsona bıraktı: Aile kavgasının fitilini ateşledi

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İngiltere’nin Harrow bölgesinde yaşayan ve askeri hatıralara ilgisiyle tanınan Richard Joy, Mayıs 2018'de 82 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını ailesinden miras kalan Hillside Gardens'taki evinde geçiren Joy, 2016 yılında bu mülkü, sık sık gittiği kafede çalışan Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e devretti.

"EVİN SANA AİT OLMASINI İSTİYORUM"

Romanyshyn’in iddiasına göre Joy, 2016 yılında tapuları ona uzatarak, "Bu ev senin. Evin sana ait olmasını istiyorum." dedi.

Romanyshyn, Joy’un kendisini ve ailesini yıllar içinde evine davet ettiğini, zamanla ona "evlatlık aile" gibi baktıklarını söyledi.

Ancak Joy’un kuzeni Martin Larney, yaşlı adamın akli melekelerinin yerinde olmadığı ve evin devrinin geçersiz sayılması gerektiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Larney’nin avukatı Andrew Nicklin, Joy’un 2016 yılında bu tür bir yasal işlemi gerçekleştirecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını savunarak, "Kendisinin bilişsel yetilerinde belirgin bir gerileme vardı ve Romanyshyn’e bağımlıydı." dedi.

"SHERLOCK İZLEYEBİLİYORDU, SATRANÇ OYNUYORDU"

Romanyshyn ise Joy’un kararlarını bilinçli bir şekilde verdiğini savunarak, "Benedict Cumberbatch’in ‘Sherlock’ dizisini takip edebiliyordu ve kızımla satranç oynuyordu" ifadelerini kullandı.

Avukatı Lynne Counsell de, "Tıbbi kayıtlar Joy’un demans teşhisi almadığını gösteriyor" diyerek, yaşlı adamın zihinsel sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

AİLEDEN KOPUŞ VE MİRASIN PAYLAŞIMI

Mahkemede, Joy’un 2011 yılında yaptığı vasiyetnamesinde ev dahil tüm mal varlığını kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ortaya çıktı.

Ancak Joy’un 2012’den itibaren ailesiyle iletişimi kesmesi dikkat çekti.

Dava, Londra’daki Merkez Mahkemesi’nde devam ediyor.