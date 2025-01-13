İngiltere'de ölen arkadaşının kızını istismar etti: Mahkeme cezasını açıkladı

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İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan Jennifer Bentley, babasını 13 yaşındayken prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Babasının yasını tutan Bentley'e, babasının bir arkadaşı olan 57 yaşındaki Raymond Andrews yardım etmek teklifinde bulundu.

ARKADAŞININ KIZINA TECAVÜZ ETTİ

Ancak kısa süre sonra Andrews'in niyeti ortaya çıktı.

Andrews kısa süre sonra Jennifer'a karşı korkunç bir taciz ve tecavüze başladı.

Bir aile üyesi yaptıklarından şüphelenince Andrews, Jennifer'ı polise yalan söylemeye ikna etti.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Jennifer, 2020'ye kadar onu ihbar edecek kadar güçlü hissetmedi.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haziran 2024'te Andrews, iki kez tecavüzden ve 13-15 yaşlarındaki bir kızla altı kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

Mahkemenin cezasını açıkladığı Andrews, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.