İngiltere'de otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin olaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre yerel saatle 14.28'de Woolwich bölgesinde otobüste meydana gelen bıçaklama olayı ihbarı üzerine polis olay yerine çağrıldı.

Polis ekipleri, Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı ile olay yerine intikal etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlileri bıçak yarası alan 14 yaşındaki çocuğa olay yerinde müdahale etti, ancak yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerine varmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Polis ekipleri genç çocuğun otobüste ölümcül şekilde bıçaklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgede polis kordonu kuruldu ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Şu aşamada herhangi bir gözaltının olmadığını bildirildi.