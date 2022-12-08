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    İngiltere'de restoran iflasları yüzde 60 arttı

    Hayat pahalılığı, düşük talep ve yüksek maliyetler nedeniyle son bir yıl içinde İngiltere’de iflas eden restoran sayısı yüzde 60 arttı. Buna göre ülkede restoranları zor bir kış dönemi bekliyor…
    • 08.12.2022 - 16:42
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    İngiltere'de restoran iflasları yüzde 60 arttı

    İngiltere'de son bir yılda kepenk kapatmak zorunda kalan restoran sayısı yüzde 60 artarak 1.567'ye ulaştı.

    Muhasebe, vergi danışmanlık şirketi Mazars'ın verilerine göre, bu restoranların 453'ü son 3 ay içerisinde kapandı.

    Ülkede iflas eden restoran sayısı geçen yıl 984 olarak kayıtlara geçmişti.

    "Restoranları oldukça zor bir kış dönemi bekliyor"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Mazars Ortaklarından Rebecca Dacre, “İngiltere'de restoranlarda iflaslar salgın dönemindekinden daha fazla. Maliyetlerdeki artış, kredi maliyetlerindeki yükseliş, zayıflayan tüketici talebi oldukça olumsuz bir birleşim oluşturuyor. Restoran sahipleri bu zamana kadar bu kadar negatif unsurun bir araya geldiğini görmedi. Normal koşullarda Noel dönemi işletmeler için destekleyici bir dönemdir. Restoranları oldukça zor bir kış dönemi bekliyor." ifadelerini kullandı.

    Ülke resesyona girdi, gıda fiyatları arttı

    İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini duyurmuştu.

    Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

    İngiltere de restoran iflasları yüzde 60 arttı #1

    Enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

    AA'da yer alan habere göre de İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.


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