İngiltere'de Roman Kral milyon dolarlık altın tabutla gömüldü

İngiltere'de ilginç cenaze töreni...

Temmuz ayında vefat eden Roman Kral lakaplı Frank Thompson için cenaze töreni düzenlendi.

ALTIN TABUT YAPTIRDILAR

Daily Mail ve The Sun'daki haberlerde bu pahalı cenaze törenine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Thompson vefat edince ailesi, Roman geleneklerine uygun görkemli tören yapmak içtin seferber oldu. Aile üyeleri, som altından bir tabut satın aldı.

Tabut aile üyeleri tarafından "Roman geleneklerine uygun olarak" bir Rolls-Royce marka arabayla, Nottingham ve Manchester'daki yerlerin yanı sıra arkadaşlarının ve ailesinin defnedildiği mezarlıklara bir haftalık veda turuna çıkarıldı.

Bir arkadaşının söylediğine göre, Güney Londra'daki bir mezarlıkta duracak tabut için inşaası bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar da yaptıracaklar.

TABUT SOM ALTINDAN

Arkadaşı, çalışkan Frank'i dünyaya "gerçekten iyi Çingene olduğunu" göstermek için görkemli bir şekilde uğurladıklarını söyledi .

Cenaze töreninin maliyetini tam olarak açıklamayı reddeden aile dostu, "Tabut som altından." dedi.

Aile dostları, "Oğlu bunu yurt dışından sipariş etti. Maliyeti muazzamdı, altı haneli. Gelmesi haftalar sürdü. Onu toprağa verebilmemiz neredeyse bir ay sürdü." diye konuştu ve "en iyi tabutu" yapmak için uğraştıklarını anlattı.

Aynı aile dostu, "Önce en iyi tabutu yapmak istedik, sonra tabut için malzemeleri tartışmaya başladık. Sonra fark ettik ki, onu yer altına koymak zorunda değiliz, bir mezar yapabiliriz. Biz çok köklü bir Çingene geçmişine sahibiz. O çok büyük bir ailenin reisiydi, ailenin kralıydı; herkes ona hayranlık duyuyordu." açıklamasını yaptı.

DOLANDIRICILIK GEÇMİŞİ VAR

Aile yakınları onu "kral" gibi sunsa da, "Altın tabutlu adam" Thompson, suç geçmişi olan birisi.

Thompson ve üç suç ortağının 2011 yılında, 65 ila 92 yaş arasındaki yaşlıları, yollarını ve kaldırımlarına yapma vaadiyle dolandırdı.

Suç ekibi, yaşlı kadınları fahiş ücretler ödemeye zorlayarak, 1 milyon 300 bin sterlin kazandıktan sonra toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar dolandırıcılığın 'sistematik dolandırıcılık' olduğunu söyledi.

O dönemde bir karavan alanında yaşayan Roman çetesi, Manchester ve Hertfordshire'daki adresleri de hedef aldı.

Thompson ve suç ortakları, gruptan birinin cep telefonuyla YouTube'da, 98 peni değerindeki bir süt kutusunu garaj yolu sızdırmazlık maddesi olarak kullanarak eski bir askeri 800 sterlin dolandırdığını övünerek kaydetmesinin ardından yakayı ele verdi.