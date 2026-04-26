İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: Hemşireler doktorların yerine kullanıyor

Sağlık sistemlerinde yaşanan sorunlar bütün Avrupa ülkelerinde hissediliyor.

İngiltere de bu sıkıntının en çok öne çıktığı ülkeler arasında yer alıyor.

The Guardian gazetesi, hastanelerde yaşanan krize ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.

PERSONEL AÇIĞINDAN DOLAYI HEMŞİRELER DOKTORLARIN YERİNİ ALIYOR

İngiliz Tabipler Birliğinin (BMA) edinilen verilere dayandırılan habere göre, çoğunluğu kıdemli hemşirelerden oluşan ve 'ileri düzey uygulayıcı' olarak bilinen sağlık çalışanları, acil servis, yenidoğan üniteleri, yoğun bakım ve diğer bölümlerde normalde doktorların yaptığı görevleri üstleniyor.

İngiltere'deki hastanelerin neredeyse yarısı doktor nöbetlerindeki boşlukları kapatmak için ileri düzey uygulayıcıları görevlendiriyor.

CİDDİ BİR RİSKE YOL AÇIYOR

BMA, tıbbi rollerde doktor olmayanların yaygın şekilde kullanılmasının “kesinlikle güvenli olmadığını” bildirdi ve hastanelerin maliyetleri düşürmek için doktorlardan daha düşük ücretli personel kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Haberde görüşüne yer verilen Dr. Mel Ryan, "Bu rakamların ortaya koyduğu doktor ikamesinin boyutu son derece endişe verici. Doktorlar ile ileri düzey uygulayıcıların eğitim düzeyi arasında büyük fark var. Buna rağmen birçok işveren tam olarak bunu yapıyor." dedi.

HATALI TESTLER SONUCU ÖLÜM VAKALARI YAŞANDI

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamındaki birçok kurum, ileri düzey uygulayıcıların acil durum çağrı cihazlarını taşımasına ve hastaları test ya da tedavi için sevk etmesine izin verdiğini doğruladı.

BMA'nın bulguları, bazı hatalı teşhis ve tedavilerin hasta ölümleriyle sonuçlandığı vakaların ardından geldi.

KRALİYET İDDİALARI YALANLADI

Manchester'da 2024’te görülen bir soruşturmada, bir ileri düzey uygulayıcının hastadaki pıhtı riskini fark edememesi nedeniyle söz konusu hastanın yaşamını yitirdiği sonucuna varılmıştı.

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Koleji, ileri düzey uygulayıcıların yüksek beceriye sahip, özerk profesyoneller olduğunu savunarak, onların diğer mesleklerin yerine geçen kişiler değil, çok disiplinli ekiplerin birer parçası olduklarını ileri sürdü.