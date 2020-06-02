İngiltere'de siyahilerin koronadan ölme riski daha yüksek

Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock, beyaz dışında bir kökenden gelmenin önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşanan koronavirüs ölümleriyle ilgili bir araştırma yapıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun raporuna göre, 100 bin kişi içinde koronavirüs, en çok siyahi etnik gruplarda (kadınlarda 486, erkeklerde 649), en az da beyazlarda (kadınlarda 220, erkeklerde 224) görüldü.

Can kaybı bakımından ise Bangladeş kökenlilerin ölüm riski, beyaz İngilizlere göre yaklaşık 2 kat olarak belirlendi.

ASYA KÖKENLİLERİN ÖLÜM RİSKİ

Çin, Hindistan, Pakistan, diğer Asya kökenliler ile Karayipliler ve diğer siyahilerin ölüm riskinin de beyaz İngilizlere oranla yüzde 10-50 daha yüksek olduğu tespit edildi.

RİSKE YOL AÇAN NEDENLER

Siyahiler ve Asyalıların virüsü kapma ve ölüm riskinin beyazlardan daha fazla olmasında; kentsel alanlarda yaşama, aşırı kalabalık evlerde oturma, yoksun bölgelerde yaşama ve kendilerini daha yüksek riske maruz bırakan işlerde çalışma gibi unsurların etkili olabileceği değerlendirildi.

Ayrıca bu kesimlerin, kültür ve dil farklılıkları dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimde de ek engellerle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

İNGİLİZ BAKANIN SÖZLERİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, beyaz olmayan bir etnik kökenden gelmenin virüste "önemli bir risk faktörü" olduğunu söyledi.

Koronavirüsten 39 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.