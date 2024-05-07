İzmir'in rüzgarlı ilçesi Foça, su sporlarına ev sahipliği yaparak turizmde yükseliyor İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, doğal güzelliklerinin yanı sıra turizmde su sporları ile de öne çıkmaya başladı.

AA

Foça, temiz havası, deniz ürünleri ve zeytinyağlıların hakim olduğu mutfağı ile turistlerin akınına uğruyor.

Foça'da, her mevsim rüzgar hakim. Bu nedenle Foça, sörf, yelken ve diğer su sporlarında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip.

İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanları, Phokaia Antik Kenti gibi ören yerlerini görmek isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Turistleri çekmek için rüzgar sörfü yapılıyor

Turizmciler de ilçenin rüzgar gücünü tanıtabilmek, Foça'ya daha fazla turist çekebilmek amacıyla Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak yarışlarına öncülük etti.

2-5 Mayıs'ta Phokaia Beach Resort ile Orak Adası arasındaki parkurda düzenlenen yarışlara yerli ve yabancı 105 sporcu katıldı.

"Türkiye dünyadaki su sporlarından daha fazla pay alabilir"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'nin, dünyada su sporlarından elde edilen turizm gelirinden çok azını alabildiğini söyledi.

"Bodrum ile Çanakkale arasında rüzgar kalitesi iyi"

Bodrum ile Çanakkale arasındaki bölgede rüzgar kalitesinin iyi olduğunu belirten İşler, şöyle devam etti:

ETİK olarak en büyük isteğimiz sadece kum, deniz, güneş değil, aynı zamanda özellikle su sporları, yelken sporları ve sörfle ile ilgili aktiviteleri artırabilmek. İzmir bu konuda avantajlı. Antalya özellikle Göcek ve Fethiye ile yat turizminde fevkalade performans sağlıyor. Bölgemizin Allah tarafından bize verilmiş olan bir rüzgar avantajı var. Bizim bunu muhakkak turizm amaçlı kullanmamız gerekiyor. Türkiye Yelken Federasyonu ile iş birliği yaptık, Ege'nin kuzeyinin turizm portföyünü yelken ve rüzgar sporlarıyla artırmak istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)