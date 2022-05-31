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    İngiltere'de sperm donörü MacDougall, hastalığını saklayıp 15 çocuk babası oldu

    Genetik hastalığı bulunan MacDougall, ülkesini ayağa kaldırdı. Hastalığını belli etmeden sperm bağışlayan MacDougall mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:01
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    İngiltere'de sperm donörü MacDougall, hastalığını saklayıp 15 çocuk babası oldu

    37 yaşındaki sperm bağışçısı James MacDougall, İngiltere'nin gündemine oturdu.

    MacDougall, annelerden genetik hastalığını gizleyerek, çok sayıda çocuk sahibi oldu.

    Kalıtsal hastalığını gizleyerek 15 çocuk sahibi oldu

    Konu, İngiltere basını tarafından gündeme getirilirken, öğrenme güçlüğüne neden olan kalıtsal hastalık sahibi MacDougall'ın 15 çocuğu olduğu belirtildi.

    MacDougall'ın, Fragile X sendromu olduğunu bilmesine rağmen sosyal medyada reklamı yapılan özel bağışlarla bu yolu seçtiği ortaya çıktı

    Kimliği açıklandı

    Olay mahkemeye taşınırken, söz konusu İngiliz vatandaşına üç çocuğuyla temas kuramayacağı bilgisi aktarıldı.

    Yargıç, özel sperm donörleri kullanmayı planlayan diğer insanları korumak için MacDougall'ın kimliğinin gözler önüne serilmesine izin verdi.

    "Kadınların çocuk sahibi olma arzusundan faydalandı"

    Duruşma sırasında, tedavi edilemeyen kalıtsal bir durum olan Fragile X sendromuna sahip olduğu ortaya çıktı.

    Yazılı kararda yargıç, James MacDougall'ın sperm donörü olarak hareket ederek "temel sorumsuzluk" gösterdiğini ve kadınların çocuk sahibi olma arzusundan "faydalandığını" söyledi.

    BBC'nin aktardığına göre, aynı yargıç, MacDougall'ı öğrenme güçlüğü çeken ve otistik spektrumda olan "karmaşık bir karakter" olarak nitelendirdi.

    İngiltere de sperm donörü MacDougall, hastalığını saklayıp 15 çocuk babası oldu #1


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