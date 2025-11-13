İngiltere'de Suriye bayrağı göndere çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Londra'da 13 yıl sonra Suriye bayrağı dalgalandı...

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere dün Londra'ya gitti.

Burada resmi ziyaretlerde bulunan Şeybani, 2023 yılından bu yana kapalı olan Suriye Büyükelçilik Binası'na geldi.

SURİYE BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin büyükelçilik binasında Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

"SURİYE, ÖZGÜR KİMLİĞİYLE DÜNYAYA GERİ DÖNÜYOR"

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

"BUGÜNE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

"SURİYE HALKI BU ANI ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDU"

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.