Dolar
7.4934
0.2783%
Euro
8.9001
0.5161%
Altın
1947.76
0.3829%
Borsa
1109.84
0.6475%
G. Altın
468.161
0.4141%
Bitcoin
78569.86
1.3133%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara yol açan sürücülere ömür boyu hapis

    Trafik kazalarını azaltmayı hedefleyen uygulama, sert cezalar içeriyor.
    • AA
    • 14.09.2020 - 15:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara yol açan sürücülere ömür boyu hapis

    İngiltere'de sürücülere ilişkin radikal bir karar alındı.

    Ülkede telefon kullanırken birisinin ölümüne neden olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor.

    BBC News'in haberine göre, gelecek yılın başında, telefon kullandığı ya da hız yaptığı için ölüme neden olan sürücülere sert cezaların uygulanmasını içeren yasa tasarısı Parlamentoya sunulacak.

    ÖMÜR BOYU HAPİS

    Yasa tasarısına göre, telefon kullandığı, aşırı hız yaptığı ya da hız yarışına girdiği için ölüme neden olan sürücüler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

    Uyuşturucunun etkisiyle ölüme sebebiyet veren sürücülere de ömür boyu hapis cezası verilecek.

    İngiltere de telefon kullanırken ölümlü kazalara yol açan sürücülere ömür boyu hapis #1

    RADİKAL DÜZENLEMELER

    Ülkede mevcut yasalara göre bu suçları işleyenlere, 14 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

    Tasarıya göre, dikkatsizlik nedeniyle başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olan sürücülere de hapis cezası verilecek.

    Daha önce yasada böyle bir madde olmadığı için ülkede dikkatsiz sürücülere sadece para cezası uygulanıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir