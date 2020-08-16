Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu

    ABD Başkanı Donald Trump’ın resmedildiği turuncu renkli uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyuran polis, son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 15:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu

    İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde polis, 30'lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

    Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada “Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor.” dedi.

    “DONALD TRUMP’LAR SON DERECE TEHLİKELİ”

    Bu maddenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Barnes, “Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump’lar. Donald Trump'lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir.” dedi.

    İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu #1

    İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu #2

    İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu #3

    Görüş Bildir