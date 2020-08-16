İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmedildiği turuncu renkli uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyuran polis, son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde polis, 30'lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada “Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor.” dedi.

“DONALD TRUMP’LAR SON DERECE TEHLİKELİ”

Bu maddenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Barnes, “Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump’lar. Donald Trump'lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir.” dedi.