İngiltere'de yıllar önceki cinayetin detayları ortaya çıktı

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İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde, Kingsland Road yakınlarında korkunç bir olay yaşanmıştı.

Helen Kempster isimli şahıs, 16 Haziran 2022'de Wolverhampton'daki Kingsland Road yakınlarında bir çimenlik alanda bulunmuş ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

HEM TECAVÜZ ETTİĞİ HEM DE ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

32 yaşındaki Sharma, üç hafta süren bir duruşma sonrasında Wolverhampton Crown Court'ta suçlu bulundu ve cezası henüz belirlenmedi.

Soruşturma, Sharma'nın, Helen Kempster'ı tanıdığı ve ona kalp masajı (CPR) yaptığı iddia etmesine rağmen, aslında kadından para talep ettiğini, ardından onu yere çekip defalarca tekmeleyip dövdüğünü ortaya çıkardı.

OTOPSİ SONUÇLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

BBC'nin aktardığına göre yapılan otopsi, kadının dişlerinden birinin kırıldığını, birkaç kaburga kemiğinin kırıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini gösterdi.

Ayrıca Sharma'nın DNA'sı, Kempster'ın giysileri üzerinde bulundu.