İngiltere'deki gemi kazasında dikkat çeken ayrıntı: Kaptan Rus çıktı

AA

Dünya, Kuzey Denizi'ndeki gemi kazasını konuşuyor.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyılarında tanker gemisi ile yük gemisi 2 gün önce çarpışarak alev aldı.

KAPTAN RUS UYRUKLU ÇIKTI

Bölgede çalışmalar devam ederken ABD hava kuvvetlerine jet yakıtı taşıyan tankere çarpan kargo gemisinin sahibi, kaptanın Rus olduğunu açıkladı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, kazaya karışan Portekiz bandıralı kargo gemisi Solong'un sahibi Ernst Russ şirketi, gemi mürettebatıyla ilgili açıklama yaptı.

Mürettebatın Filipinli ve Ruslardan oluştuğunu açıklayan şirket, daha önce "taksirle öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığı duyurulan 59 yaşındaki kaptanın da Rus olduğunu bildirdi.

Öte yandan Solong gemisinin mürettebatından kayıp olarak aranan bir kişinin arama çalışmalarına ise öldüğü değerlendirilerek son verildi.

GEMİNİN BATMASI BEKLENİYOR

Kazanın bir çevre felaketine yol açmasından da endişe ediliyor. Yaklaşık 220 bin varil jet yakıtı taşıyan tankerden bir miktar yakıtın denize sızdığı belirlendi.

Diğer petrol ürünleri kadar yapışkan ve ağır olmayan jet yakıtının buharlaşabileceği veya doğal olarak suda yok olacağı beklenirken yine de sudaki canlıları zehirleyebileceği endişesi bulunuyor.

Solong gemisinin ise tamamen batacağı öngörülüyor.

36 KİŞİ DE KURTARILDI

Portekiz bandıralı Solong kargo gemisi, 10 Mart'ta İngiltere'nin Doğu Yorkshire açıklarında demirli ABD bandıralı Stena Immaculate yakıt tankerine çarpmıştı.

İngiliz kurtarma ekipleri, tankerdeki 23 kişi ile kargo gemisindeki 13 kişi kurtarılmış, kargo gemisindeki bir kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Olayın ardından Humberside Polisi, kargo gemisinin kaptanının gözaltına alındığını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti ve gemilerin sahipleri, Stena Immaculate tankerinin ABD ordusuna jet yakıtı taşıdığı, Solong'un ise geçmişte tehlikeli kimyasallar taşısa da kaza anında alkol yüklü olduğu bilgisini paylaşmıştı.

İngiliz basını, Stena Immaculate'in ABD hükümetinin güvenlik programı kapsamında görev yaptığını, ordunun yakıt ihtiyacı olduğunda taşıma görevini üstlendiğini yazmıştı.