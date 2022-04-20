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    İngiltere'deki hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılıyor

    İngiltere'de bugüne kadar 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.
    • 20.04.2022 - 03:32
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    İngiltere'deki hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılıyor

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

    Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

    Adenovirüs vakaları

    Öte yandan ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.

    Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

    İngiltere deki hepatit virüsü Avrupa ve ABD de yayılıyor #1

    İngiltere'deki gizemli hepatit vakaları

    DSÖ 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

    5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da ise İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarılmıştı.

    Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

    Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği vurgulanmıştı.

    İngiltere deki hepatit virüsü Avrupa ve ABD de yayılıyor #2

    Kovid-19'dan sonra ikinci küresel salgın şüphesi

    Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

    DSÖ, bazı hepatit vakalarında Kovid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Kovid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

    Kovid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

    İngiltere deki hepatit virüsü Avrupa ve ABD de yayılıyor #3


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