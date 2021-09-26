İngiltere'den akaryakıt tüketicilerine 'fazla almayın' çağrısı

İngiltere'de "kamyon sürücüleri"nin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan petrol krizi büyürken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücüleri "yalnızca gerektiğinde" yakıt almaları konusunda uyardı.

Dünyanın süper güç olarak tanıdığı İngiltere, Brexit sonrası en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Koronavirüs pandemisi, vergi sistemindeki değişiklikler, eğitim ücretleri gibi nedenlerle meydana gelen sürücü yetersizliğinin ardından bazı şirketler benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Gıda, benzin ve diğer malların arzını etkileyen yaklaşık 100 bin tır ve kamyon sürücüsü açığı, BP'ye benzin istasyonlarının da bir kısmını kapattırdı.

Ülkede ciddi boyutlarda akarkayıt kıtlığı baş gösterirken benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklar ve kavgalar olayın vahametini gözler önüne serdi.

Yakıt yetersizliğinden endişe eden halk, istasyonlardaki uzun bekleyişin ardından litrelerce yedek benzin aldı.

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"FAZLA BENZİN ALMAYIN" ÇAĞRISI

Halkın tepkisi üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, sürücüleri yalnızca gerektiğinde benzin almaları gerektiği konusunda uyararak, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu söyledi.

İnsanların normal zamanlarda yaptıkları gibi benzin almaya devam ettikleri takdirde uzun kuyruklar oluşmayacağını ve sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Shapps, "İyi haber şu ki, ülkede bol miktarda yakıt var. Kötü haber ise herkes ihtiyacı olmadığı halde almaya devam ederse kuyruklarımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

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100 BİN AĞIR VASITA SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

İngiltere'de Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (RHA) tahmini rakamlarına göre ülkede 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığı olduğu belirtildi.

Hükümet, yakıt tedariğindeki aksama nedeniyle akaryakıt istasyonları üzerindeki yoğunluğu hafifletmek için önlemler aldı.

HÜKÜMET GEÇİCİ VİZE SAĞLAYACAK

Şu ana kadar açıklanan önlemlere göre 5 bin yakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsünün 24 Aralık'a kadar denizaşırı ülkelerden Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek.

Aynı zamanda 5 bin kümes hayvancılığı işçisinin aynı şartlarla Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Toplamda 4 bin kişi ücretsiz olarak ağır vasıta sürücüsü olmak üzere eğitilecek.

Önümüzdeki üç ay içinde sürücü testi kapasitesini artırmak için Savunma Bakanlığı tarafından sürüş testi denetçileri sağlanacak.

"BİZE ÖZGÜ BİR SORUN DEĞİL"

Ulaştırma Bakanı Shapps, sürücü eksikliği konusunda yaptığı açıklamada, sıkıntının yalnızca Birleşik Krallık'a özgü bir sorun olmadığını söyleyerek, Polonya'da da 123 bin sürücü sıkıntısı olduğuna dikkat çekti.

Shapps, "Buna rağmen benzinin benzin istasyonlarına, yiyeceklerin marketlere ulaşmasını sağlamayı başardık" dedi.