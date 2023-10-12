İngiltere'den İsrail'e donanma desteği İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'e devriye ve gözetleme uçakları ile iki Kraliyet Donanması gemisi konuşlandıracaklarını açıkladı.

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7 Ekim'de Hamas'ın Gazze'den İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatı sonrası israil'in misillemesi ağır oldu.

İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze'ye 6 binden fazla bomba yağdırırken, Filistinli silahlı gruplardan çok sivillerin hayatlarını kaybettiği görüldü.

Çatışmalar yer yer devam ederken, ABD de İsrail'e askeri mühimmat desteği ile birlikte bir uçak gemisi gönderdi.

İsrail'e bir askeri yardım da İngiltere'den gönderiliyor.

İngiltere Başbakanı: "Şiddetin tırmanmasını önlemek istiyoruz"

İngiliz deniz devriyesi ve gözetleme uçakları "bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek için" yarın bölgede uçmaya başlayacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, askeri desteğin "şiddetin daha fazla tırmanmasını önleyeceğini" söyledi.

Sunak, planlara göre Kraliyet Donanması görev grubunun gelecek hafta insani çabaları desteklemek üzere bölgeye taşınacağını da sözlerine ekledi.

Sunak, İsrail'de ortaya çıkan "korkunç sahnelerin tekrarlanmayacağından" emin olmak için hükümetin "açık olması gerektiğini" söyledi.

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.