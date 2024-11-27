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Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan 64 yaşındaki müzisyen Colin Miller, şiddetli baş ağrıları nedeniyle gittiği hastanede Glioblastoma teşhisi aldı.

Baş ağrısı, hafıza kaybı, havale ve davranış değişikliklerine sebep olabilen hastalık teşhisinin ardından Miller'ın beynindeki tümörün, bir yıl boyunca büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Golf topu büyüklüğüne ulaştığı tespit edilen tümör için Miller, acilen ameliyata alındı.

Neredeyse 8 saat süren operasyonda ilginç bir olay yaşandı.

8 SAATLİK AMELİYATTA GİTAR ÇALDI

Miller'ın beyninden golf topu büyüklüğünde bir tümör çıkarılırken, saatler süren ameliyat esnasında Miller'dan gitar çalması istendi. Doktorlar, ameliyat sırasında gitar çalan Miller'ın el ve parmak hareketlerini kontrol edebildiğini söyledi.

"İLGİNÇ BİR DURUM YAŞIYORUM"

Ekim 2023'te glioblastoma teşhisi konan Miller, "Ameliyatta uyanık kalmayı ben tercih etmiştim. Doktorlar sol tarafımı nasıl kullandığımı sorduğunda gitar çaldığımı söyledim. Ameliyat sırasında beni uyanık tutarak gitar çalmamı istediler.

Bildiğim şarkıları çalamadım ama akorlarını çalabildim. İlginç bir durum yaşıyorum. Konuşurken zorlanıyorum ama şarkı söylerken hiç sorun yaşamıyorum. Kilise korosounda şarkı söylüyorum, 3 ayda bir kontrollerime gidiyorum." diye konuştu.