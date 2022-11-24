İngiltere'ye göç, en yüksek seviyeye ulaştı

İngiltere'ye göç eden insanların sayısı, 2015 rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kozmopolitik açıdan son derece çeşitlilik gösteren İngiltere'ye, göç eden kişilerin sayısında artış meydana geldi.

Haziran 2021 ve Haziran 2022 dönemleri arasındaki bir yıl boyunca, ülkeden ayrılan kişi sayısından daha fazla kişinin İngiltere'ye gelmesiyle bugüne kadarki en yüksek net göç sayısı kaydedildi.

2015 yılındaki göç rekoru kırıldı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, geçen yıl İngiltere'ye, ülkelerinden ayrılan toplam kişi sayısından, 504 bin daha fazla kişi gelmesiyle beraber ve 2015'te kaydedilen 390 bin rekoru kırıldı.

İngiltere'ye 1 yolda toplam 1,1 milyon kişi geldi

Ülkeye göç edenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran 2021 ve Haziran 2022 döneminde, İngiltere'ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor.

Ülkeye gelen göçlerin yanında, aynı dönem içerisinde 45 bin İngiliz vatandaşı İngiltere'den ayrıldı.

"Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelenler artışta etkili oldu"

ONS Uluslararası Göç Merkezi Direktörü Jay Lindop, söz konusu artışın, Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelen ve ülkede yaşama hakkı verilen çok sayıda mülteciden kaynaklandığını söyledi.

Lindop, salgın döneminde uzaktan eğitim gören uluslararası öğrencilerin İngiltere'ye gelişlerindeki artış ve insanların ailevi nedenlerle göç etmesi gibi nedenlerin de artışın oluşumda etkili olduğunu bildirdi.

Hükümet, göç farkını azaltacağına söz verdi

Jay Lindop, "Bir dizi küresel gelişme, Haziran 2022'ye kadar olan 12 aylık süre içinde uluslararası göç kalıplarını etkiledi. Bütün bunlar birlikte ele alındığında, benzeri görülmemiş olaylardı." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, İngiliz hükümeti ülkeye girenlerin ve ülkeden ayrılanların sayısı arasındaki farkı azaltma sözü verdi.