Petrol
84.72
-0.81%
Euro
19.4077
0.21%
Dolar
18.6221
0.01%
Altın
1.051
0.31%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
315.149
0.40%
BTXN Coin
5.95
1.36%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İngiltere'ye göç, en yüksek seviyeye ulaştı

    İngiltere'ye göç eden insanların sayısı, 2015 rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
    • 24.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'ye göç, en yüksek seviyeye ulaştı

    Kozmopolitik açıdan son derece çeşitlilik gösteren İngiltere'ye, göç eden kişilerin sayısında artış meydana geldi.

    Haziran 2021 ve Haziran 2022 dönemleri arasındaki bir yıl boyunca, ülkeden ayrılan kişi sayısından daha fazla kişinin İngiltere'ye gelmesiyle bugüne kadarki en yüksek net göç sayısı kaydedildi.

    2015 yılındaki göç rekoru kırıldı

    Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, geçen yıl İngiltere'ye, ülkelerinden ayrılan toplam kişi sayısından, 504 bin daha fazla kişi gelmesiyle beraber ve 2015'te kaydedilen 390 bin rekoru kırıldı.

    İngiltere'ye 1 yolda toplam 1,1 milyon kişi geldi

    Ülkeye göç edenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran 2021 ve Haziran 2022 döneminde, İngiltere'ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor.

    Ülkeye gelen göçlerin yanında, aynı dönem içerisinde 45 bin İngiliz vatandaşı İngiltere'den ayrıldı.

    İngiltere ye göç, en yüksek seviyeye ulaştı #1

    "Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelenler artışta etkili oldu"

    ONS Uluslararası Göç Merkezi Direktörü Jay Lindop, söz konusu artışın, Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelen ve ülkede yaşama hakkı verilen çok sayıda mülteciden kaynaklandığını söyledi.

    Lindop, salgın döneminde uzaktan eğitim gören uluslararası öğrencilerin İngiltere'ye gelişlerindeki artış ve insanların ailevi nedenlerle göç etmesi gibi nedenlerin de artışın oluşumda etkili olduğunu bildirdi.

    İngiltere ye göç, en yüksek seviyeye ulaştı #2

    Hükümet, göç farkını azaltacağına söz verdi

    Jay Lindop, "Bir dizi küresel gelişme, Haziran 2022'ye kadar olan 12 aylık süre içinde uluslararası göç kalıplarını etkiledi. Bütün bunlar birlikte ele alındığında, benzeri görülmemiş olaylardı." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre, İngiliz hükümeti ülkeye girenlerin ve ülkeden ayrılanların sayısı arasındaki farkı azaltma sözü verdi.


    Kanada'da ambulans görevlisi, ağır yaralı kızını tanıyamadı
    Dünya

    Kanada'da ambulans görevlisi, ağır yaralı kızını tanıyamadı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Devrim Özkan'dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... 'Icardi favladı'
    Medya

    Devrim Özkan'dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... 'Icardi favladı'

    Görüş Bildir