İnsan yıkama makinesi fuar gösteriminde popüler oldu

İlginç yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan Uzak Doğu, piyasaya şaşırtıcı bir ürün daha sunuyor.

Yamada Holdings adlı Japon ev aletleri perakendecisi, Tokyo Osaka Fuarı'nda 'Mirai İnsan Yıkama Makinesi' ürününü sunarak ilgi çekti.

DENEYİM KÖŞESİ OLUŞTURULACAK

Yamada Holdings 25 Aralıktan itibaren makinenin bir gösterim ünitesinin mağazada sergileneceğini ve bir deneyim köşesi oluşturulacağını söyledi.

Yakın zamanda satışa sunulacak olan ürünün, Japan Times gazetesine göre, 60 milyon yen fiyatına sahip olması bekleniyor.

RAHATLATICI GÖRSELLER VE MÜZİK DE SUNUYOR

2,3 metrelik makinenin içine yatan kişi; içinde mikro köpükler, ince sis duşu, ve kurulama içeren 15 dakikalık bir süreçle tamamen yıkanmış ve temizlenmiş oluyor.

Sensörler ile kullanıcının sağlık durumunu takip eden makine, yıkama eşliğinde rahatlatıcı görseller ve müzik de sunuyor.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Osaka merkezli Science tarafından geliştirilen ve ince kabarcıklar üreterek çalışan makineyi fuarda tecrübe etmek için 40 binden fazla kişi başvuruda bulundu.