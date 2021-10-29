Instagram fenomeni babasının tabutu önünde verdiği pozlarla tepki çekti

Babasının açık tabutu önünde verdiği pozlarla tepki çeken Instagram fenomeni Jayne Rivera, babasının hayatta olsa onaylayacağını söyledi.

Instagram fenomeni Jayne Rivera'nın babasının tabutunda verdiği poz dünya güdemine oturdu.

Miami'de düzenlenen cenaze töreninde Jayne Rivera babasının tabutu önünde verdiği pozları paylaşmış ve birçok kişinin tepkisini çekmişti.

"CENAZEYİ SEKSİ ELBİSE SERGİLEME FIRSATI OLARAK GÖRDÜN"

Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı "Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da "cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü" dile getirmişti.

BABASININ HAYATTA OLSA ONAYLAYACAĞINI SÖYLEDİ

NTV'nin haberine göre Rivera, gelen tepkiler karşısında yanlış bir şey yapmadığını ve babasının hayatta olsa onaylayacağını söyledi. Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten fenomen "Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİMİNİ KAPATINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera "Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar" diye konuştu.